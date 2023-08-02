Европейские трейдеры активизировали закачку газа в хранилища Украины

Объем закачки достиг почти 600 млн куб. м, что является максимальным значением за последние 1,5 года, сообщил Оператор ГТС Украины

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Поступление газа из Европы на Украину с целью хранения в подземных хранилищах страны в июле 2023 года достигло почти 600 млн куб. м, что является максимальным значением за последние 1,5 года. Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.

"В июле 2023 года на Украину поступило почти 589 млн куб. м природного газа из ЕС и Молдовы, из которых более 99% поступило на хранение на "таможенный склад" и short-haul (услуга по предоставлению украинской ГТС для хранения и перемещения газа между соседними межгосударственными точками входа на западной границе - прим. ТАСС). Основные объемы были завезены для хранения на Украине трейдерами-нерезидентами", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что на фоне заполнения европейских газовых хранилищ более чем на 85% европейские трейдеры активизировали использование украинской газовой инфраструктуры. В июле закачка газа в режимах "таможенный склад" и short-haul демонстрирует самые высокие показатели с февраля 2022 года, указывает оператор ГТС.

По данным компании, из Венгрии в июле поступило 223,8 млн куб. м (38% от общих объемов поступлений на Украину), из Молдавии - 142,9 млн куб. м (24%), из Словакии - 119,6 млн куб. м (20%), из Польши - 102,8 млн куб. м (18%).

Как сообщало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на газовые компании и чиновников ЕС, Евросоюз хочет использовать украинские подземные хранилища газа - крупнейшие в Европе - для подготовки к зиме, когда цены на топливо вырастут. 7 апреля оператор подземных газовых хранилищ "Укртрансгаз" прошел сертификацию на соответствие правилам Евросоюза, что дало Украине возможность использовать около половины объемов своих мощностей для хранения запасов газа европейских стран. Всего, по данным украинских СМИ, газохранилища Украины, расположенные на глубине 2 км под землей, способны вместить более 30 млрд куб. м газа.

СМИ отмечали рискованность реализации этой идеи в свете боевых действий на территории Украины. Для решения этой проблемы Еврокомиссия рассматривает возможность принятия страховых гарантий, выданных государственными организациями. "Укртрансгаз" сообщал, что также разрабатывает сервисные гарантии в целях минимизации военных рисков для европейских клиентов.