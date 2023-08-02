Эксперт: изменения рейтинга страны с "ААА" случаются редко и имеют символическое значение

Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах отметил, что возвращения к такому рейтингу бывают, но это долгий процесс

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Понижение рейтинга страны с "ААА", как это произошло с США, случается редко и имеет скорее символическое значение - на таких уровнях рейтинга нет даже разницы в ставках по госдолгу. Так ТАСС прокомментировал снижение рейтинга США с "ААА" до "AA+" главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

"Изменения рейтинга с "ААА" случаются редко и имеют скорее символическое значение - на таких уровнях рейтинга нет даже разницы в ставках по госдолгу. Более важны факторы, приведшие к решению, - устойчиво высокий дефицит бюджета, разлад в принятии решений, последствия роста ставок. Признаков, что на них обратят внимание, пока нет", - сообщил Табах.

Как добавил эксперт, возвращения к рейтингу "ААА" бывают (Канада, Австралия), но это процесс долгий и также больше символический.

Ранее международное агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА". Как говорится в сообщении Fitch, снижение было произведено с учетом ожидания ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, высокой долговой нагрузки, которая продолжает увеличиваться, а также из-за "ухудшения управляемости на протяжении последних двух десятилетий, что выразилось в противоречиях по поводу лимита госдолга и принятии решений на этот счет в последнюю минуту".

Белый дом и министр финансов США Джанет Йеллен выразили несогласие с решением агентства понизить рейтинг.

Fitch ранее не оценивал кредитный рейтинг США ниже уровня "AAA". В 2011 году такое решение было принято рейтинговым агентством S&P (также до уровня "AA+"). Fitch предупреждал о возможности понижения рейтинга в 2013, 2019 и 2023 годах. Понижение кредитного рейтинга может негативно сказаться на возможностях заимствований страны.