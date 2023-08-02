ВТБ проведет ребрендинг отделений банка "Открытие" до конца 2024 года

Как отметил зампрезидента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, полное объединение с "Открытием" планируется завершить к концу 2024 года

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. ВТБ проведет ребрендинг отделений банка "Открытие" (входит в группу ВТБ) в течение 2024 года, заявил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

"Мы бережно поступим с отделениями банка "Открытие". И в течение следующего года они будут перебрендированы, переоформлены уже под отделения ВТБ. И начнут работать в конструкции, в структуре, в юрисдикции банка ВТБ", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Кроме того, полное объединение "Открытия" с ВТБ планируется завершить к концу следующего года, отметил Печатников. Он подчеркнул, что первые мероприятия по объединению клиентов банк начнет уже в четвертом квартале 2023 года. "Мы предложим тремстам тысячам клиентов, которые имеют кредиты в банке "Открытие", перейти уже полностью на обслуживание в банке ВТБ. И этот процесс перевода клиентов, объединения клиентских баз будет постепенно происходить весь 2024 год", - сказал он.

Печатников добавил, что ВТБ рассчитывает, что за этот период "те 3 млн клиентов, которые сегодня работают с банком "Открытие", воспользуются предложениями, услугами и сервисами банка ВТБ и полностью перейдут со своими остатками, со своими кредитами, картами, со своими ценными бумагами на обслуживание в структуру ВТБ".

ВТБ получил полный операционный контроль над банком "Открытие" 1 января 2023 года. Ожидается, что интеграция бизнеса "Открытия" в группу ВТБ займет до 12 месяцев, банк в 2023 году продолжит свою работу. Как позже отмечал зампред правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах Финансового конгресса Банка России, сдача банковской лицензии и ликвидация "Открытия" запланирована на 2025 год.