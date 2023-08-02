Sitronics поставит комплексы для навигации 10 бассейновым администрациям до конца года

Согласно заявлению компании, разработчик морских решений выиграл аукцион на поставку, в частности, в Хабаровск, Иркутск, Якутск, Красноярск, Нижний Новгород, Москву и Санкт-Петербург

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Sitronics KT (входит в Sitronics Group) оснастит обстановочными комплексами суда 10 подведомственных Росморречфлоту бассейновых администраций, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Поставку оборудования планируется завершить в четвертом квартале 2023 года.

"Разработчик морских решений Sitronics KT (входит в Sitronics Group) выиграл аукцион на поставку судовых обстановочных комплексов в Хабаровск, Иркутск, Якутск, Красноярск, Нижний Новгород, Москву, Санкт-Петербург и в бассейновые администрации других регионов. <...> Поставка оборудования завершится в четвертом квартале этого года", - рассказали в компании.

СОК устанавливается на борту для исследования гидрографической ситуации, обеспечения безопасности плавания и корректирования электронных навигационных карт. Разработанный Sitronics KT комплекс позволяет координировать постановки средств навигационного оборудования, контроля их местоположения, получения информации о состоянии участка водного пути в цифровом виде.

"Судовой обстановочный комплекс - наше собственное решение, базирующееся на собственном ПО, которое мы поддерживаем и развиваем. В текущей ситуации мы импортозаместили ряд ключевых элементов комплекса, что позволило обеспечить лучшую независимость от комплектующих западного производства. Наша цель - обеспечить администрации бассейнов внутренних водных путей всеми необходимыми инструментами для поддержания необходимого уровня безопасности судоходства, создания и обновления электронных навигационных карт", - добавил генеральный директор Sitronics KT Игорь Маренич, чьи слова приводятся пресс-службой.

Всего в адрес подведомственных Росморречфлоту организаций будет поставлен 81 судовой комплекс, отметили в Sitronics.

"Оснащение современными судовыми обстановочными комплексами от отечественного производителя для путевых бригад позволит обеспечить бесперебойное поступление корректурных данных в картографические подразделения администраций бассейнов. Это станет очередным шагом на пути обеспечения технологического суверенитета в нашей отрасли, а также поможет популяризации электронных навигационных карт среди пользователей на внутренних водных путях", - подчеркнул заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов.