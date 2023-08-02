2 августа, 09:04

На СПбМТСБ начались биржевые торги сухим молоком

В ФАС сообщили, что на торгах реализовали 20 тонн продукции на общую сумму 3,18 млн рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) заключен первый биржевой договор на поставку сухого молока. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС России.

"На торгах было реализовано 20 тонн продукции на общую сумму 3,18 млн рублей. В качестве биржевого базиса поставки выступил склад ООО МК "Апастовский", расположенный в Республике Татарстан. Способ поставки - самовывоз автомобильным транспортом", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

В ФАС отметили, что достижение определенных объемов биржевой торговли в будущем даст основу для формирования репрезентативных ценовых индикаторов на сухое молоко, которое является сырьем для производства, в том числе социально значимых продуктов.

В ведомстве также добавили, что такие индикаторы могут использоваться как участниками рынка при планировании своей хозяйственной деятельности, так и органами власти при осуществлении регуляторной политики. 

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Россия
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