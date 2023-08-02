Банк Intesa Sanpaolo закроет представительство в России

Как сообщило агентство Reuters, кредитная организация не смогла получить одобрение на полный уход из РФ из-за ограничений на продажу активов

ТАСС, 2 августа. Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo решила свернуть деятельность своего представительства в Москве. Как передает агентство Reuters, крупнейший банк Италии не смог получить одобрение на полный уход из России из-за ограничений на продажу активов.

По словам представителя Intesa, прекращение работы представительства не повлияет на текущую деятельность банка в РФ. При этом группа продолжит сокращать связанные с Россией операции.

Reuters, ссылаясь на данные итальянской газеты Il Messaggero, отмечает, что распоряжение о закрытии представительства вступит в силу в течение нескольких месяцев.

Банк "Интеза" - российский дочерний банк итальянской группы Intesa Sanpaolo, которая является одной из крупнейших банковских групп в еврозоне и лидером рынка банковских услуг Италии. 100% акций банка "Интеза" принадлежат Intesa Sanpaolo.