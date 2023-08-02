АТОР спрогнозировал рост турпотока по России летом до 18%

Туристический поток за рубеж вырастет до 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, отметили в Ассоциации туроператоров РФ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Туристический поток по России летом 2023 года вырастет до 18%, за рубеж - до 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако динамика могла быть значительно выше. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

"Ожидалась, что динамика по туризму будет существенно выше как на внутреннем, так и на выездном рынке, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Да, прирост есть. По сравнению с 2022 годом это где-то 15-18% на внутреннем рынке мы ожидаем к концу сезона, на выездном рынке - в пределах 10%, и это в общем оптимистичная картина", - сказала она.

Эксперт отметила, что летний сезон шел "крайне неровно". "Те направления, которые, как ожидалось, будут продаваться как горячие пирожки и побьют все возможные рекорды, у нас таких приятных сюрпризов не произошло", - рассказала Ломидзе.

По ее словам, на выездном рынке наибольшим спросом летом 2023 года пользуются турпоездки в Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд, на Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку и Сейшелы.