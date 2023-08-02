Московский производитель оптики увеличил выпуск продукции на 18% благодаря нацпроекту

Экономический эффект компании "Айкрафт" от участия в нацпроекте "Производительность труда" составит почти 200 млн рублей в течение ближайших трех лет

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Лидер российского рынка оптики компания "Айкрафт" увеличила выпуск продукции на пилотном потоке на 18% благодаря национальному проекту "Производительность труда". Экономический эффект компании от участия в нацпроекте составит почти 200 млн рублей в течение ближайших трех лет, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Москвы.

"В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления очков для коррекции дефектов зрения, доля которых в выручке компании составляет более 70%. Компания решила повысить эффективность производства этих изделий в условиях растущего объема заказов. За шесть месяцев эксперты регионального центра компетенций Москвы совместно с сотрудниками предприятия выявили и устранили потери в производственном процессе. В частности, была внедрена система эффективной организации рабочих мест, реализован почасовой производственный анализ, устранены нерациональные перемещения мастеров линии сборки очков для коррекции зрения. Часть операций переместили на склад и изменили систему размещения столов, что позволило сотрудникам экономить более 30 минут в смену," - говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря примененным инструментам бережливого производства время производства одной пары очков для коррекции дефектов зрения сократилось на 43% - с пяти до 2,8 часа, а объем выпускаемой продукции вырос на 18% - с 215 до 254 штук на человека в смену. Помимо этого, методике бережливого производства были обучены 29 сотрудников компании, а также подготовлены два внутренних тренера. Теперь предприятие распространяет наработанные практики на все свои процессы.

"За три года экономический эффект от участия компании в нацпроекте составит почти 200 млн рублей. Высвобожденные средства планируется направить на расширение производства - строительство здания для размещения цехов и запуск новых роботизированных линий", - подчеркнули в департаменте.

О компании и нацпроекте

"Компания более 10 лет обеспечивает граждан качественными очками для коррекции зрения, для защиты от солнечных УФ-лучей, а также сервисом высокого уровня. Более 500 магазинов, работающих под брендом "Айкрафт Оптика", представлены в 100 городах России. В октябре 2022 года на базе центра обучения сотрудников компании открылся Международный оптический колледж. Сегодня он является примером одной из самых эффективных моделей подготовки специалистов в области медицинской оптики по программе среднего профессионального образования", - добавили в пресс-службе ДПЭР.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятий.

"С 2022 года реализацией проекта в столице занимается Региональный центр компетенций Москвы (АНО "Мосстратегия"), подведомственный департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона - город Москва. Эту и другую информацию о реализации нацпроекта "Производительность труда" можно узнать на специальных мероприятиях, которые пройдут с 1 августа по 10 сентября в рамках Московского урбанистического форума - 2023", - подчеркнули в департаменте.

Там резюмировали, что в Москве существуют десятки мер поддержки для разных предприятий, деятельность которых оказывает влияние на экономическую стабильность города. Среди них субсидии, льготные кредиты, офсетные контракты, а также различные проекты по обучению предпринимателей и персонала, предоставлению торговых площадей и презентации московского бизнеса на международном уровне. Москва развивает промышленность, создает равные для всех условия ведения бизнеса, оказывает поддержку инновационным, перспективным, важным для столицы отраслям и бизнес-проектам.