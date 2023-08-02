Почти 3 трлн рублей принесут Подмосковью проекты, сопровождаемые Мининвестом

Число проектов, сопровождаемых специалистами Мининвеста, примерно на 10-12% превышает аналогичный показатель досанкционного периода

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Более 1 150 проектов на общую сумму 2,7 трлн рублей находятся на сопровождении Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Об этом сообщила зампредседателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"Эти проекты находятся на различных стадиях реализации. В рамках некоторых производства уже введены, однако продолжают пользоваться сопровождением специалистов нашего ведомства в части получения льгот и иной поддержки. Помимо значительных инвестиций в экономику Подмосковья эти проекты также принесут региону почти 260 тыс. новых рабочих мест", - сказала Зиновьева, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

Также Зиновьева отметила, что число проектов, сопровождаемых сегодня специалистами Мининвеста, примерно на 10-12% превышает аналогичный показатель досанкционного периода.

"В Подмосковье инвестпроекты сегодня реализуются в соответствии с региональным инвестиционным стандартом, унифицирующим работу с инвесторами, делающим ее максимально прозрачной и понятной. Подмосковье уже успешно внедрило все пять элементов регинвестандарта и продолжает улучшать их, предлагая новые сервисы и услуги, меры поддержки, а также форматы работы с инвесторами. Подробнее о региональном инвестиционном стандарте и его элементах можно узнать на инвестпортале Подмосковья", - заключили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.