В запуск третьей очереди завода геосинтетики под Астраханью инвестируют 250 млн рублей

ООО "Гекса-Лотос" намерено производить сетки для затенения, применяемые в сельском хозяйстве

АСТРАХАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Резидент астраханской особой экономической зоны "Лотос" завод по изготовлению геосинтетических материалов ООО "Гекса-Лотос" до конца года начнет выпуск сеток для затенения, используемых в сельском хозяйстве, сообщил ТАСС в среду гендиректор предприятия Александр Кочетков.

"Третий цех мы планируем ввести в эксплуатацию до нового года. Эти площади будут предназначены для масштабирования имеющегося производства, в планах - начало выпуска сельскохозяйственной продукции - сеток для затенения, которые очень нужны для Астраханской области как аграрного региона. Совокупный объем инвестиций с начала реализации проекта давно превысил полмиллиарда рублей. Инвестиции в третью очередь завода с приобретением оборудования составят около 250 млн рублей", - сказал Кочетков.

Он уточнил, что расширяются производственные мощности второй очереди завода, которые позволят в два раза увеличить объемы производства, до 300 тонн в месяц, и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

"У нас появятся первые образцы пленок, которые применяются не только в дорожном строительстве, но и для общестроительных работ. География поставок у нас самая широкая - страны ближнего зарубежья, Казахстан, регионы Прикаспия. Недавно наша делегация участвовала совместно с Астраханской областью в форуме Россия - Африка, где мы заключили ряд соглашений о намерениях по Северной Африке и Ближнему Востоку. Заинтересованность в нашей продукции есть, я думаю мы будем поставлять в эти страны", - добавил Кочетков.

ООО "Гекса-Лотос" основано группой компаний "Гекса", которая включает также два производственных филиала - в Торопецком районе Тверской области и в Дубне Московской области. Выпускаемая продукция применяется при строительстве и ремонте дорог, а также в сельском хозяйстве. Статус резидента ОЭЗ "Лотос" компания получила в 2017 году.

ОЭЗ "Лотос" создана в Наримановском районе Астраханской области постановлением правительства России для формирования крупномасштабного судостроительного кластера, развития высокотехнологичных отраслей промышленности. Резидентами ОЭЗ являются компании из России, Ирана и других стран с общим объемом заявленных инвестиций более 27 млрд рублей.