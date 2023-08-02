Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для отдыха россиян

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что самым дорогим летним зарубежным направлением стали Мальдивы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Турция летом 2023 года впервые вошла в пятерку самых дорогих зарубежных направлений для отдыха россиян. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

"Турция вошла в пятерку самых дорогих - в среднем - направлений при своей массовости. Такого не было за всю историю туризма", - сказала она.

Эксперт рассказала, что самым дорогим летним зарубежным направлением стали Мальдивы - средняя стоимость десятидневного отдыха там составила 390 тыс. рублей на двоих. Также в топ-5 вошли Куба (238 тыс. рублей), Шри-Ланка (213 тыс. рублей) и Турция (183 тыс. рублей)

В результате такой ценовой политики, по ее словам, Турция не досчиталась российских туристов в 2023 году. Ситуацию не исправило даже появление "горящих туров" в страну, которые все равно стоили дороже, чем могли себе позволить россияне, добавила Ломидзе.

В целом, по ее словам, цены на летний отдых за рубежом в этом году выросли примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В России динамика немного меньше, отметила эксперт.