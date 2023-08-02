Эксперты не ждут чрезмерных распродаж на биржах в связи со снижением рейтинга США

Fitch Ratings ранее понизило долгосрочный кредитный рейтинг США с "AAA" до "AA+"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Понижение долгосрочного кредитного рейтинга США агентством Fitch Ratings может подтолкнуть мировые рынки к давно назревшей коррекции, отмечают опрошенные ТАСС эксперты. При этом чрезмерных и эмоциональных распродаж специалисты не ждут.

Во вторник Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг США с "AAA" до "AA+". Fitch стало вторым агентством, которое понизило кредитный рейтинг США на одну ступень ниже наивысшей оценки. До этого, в 2011 году, кредитный рейтинг США понижало агентство S&P Global Ratings. "В Fitch Ratings аргументировали свое решение возможным ухудшением финансового положения США в течение следующих трех лет, а также неоднократными переговорами о потолке госдолга, которые ставят под угрозу способность правительства оплачивать свои счета. Министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что "категорически" не согласна с решением Fitch, заявив, что рейтинговое агентство использует устаревшие данные", - рассказали в "Тинькофф инвестиции".

В ПСБ отметили, что в настоящее время госдолг США "действительно гигантский" - составляет 119% ВВП страны и его рост в условиях повышения ставок "несет риски возникновения более острых проблем с бюджетом после выборного 2024 года". Вместе с тем, пока правительство вполне способно обслуживать свои обязательства, на что решение Fitch и указывает, добавили там.

Мировые рынки могут скорректироваться

Новость о снижении рейтинга, пусть и умеренно, но ухудшает виды на кредитоспособность и экономику США, что может привести к долгожданной коррекции на мировых фондовых рынках, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. "Для индекса S&P 500 важным уровнем поддержки в настоящее время выступает район 4500-4540 пунктов (уровень 78% коррекции от волны падения прошлого года), пройденный на прошлой неделе. Уход ниже способен ослабить эйфорию и открыть индексу пространство для снижения к 4 300 пунктам", - пояснил эксперт.

Кроме того, настроения на мировых рынках в среду утром уже ухудшились, добавил главный аналитик финансовой платформы Банки.ру Богдан Зварич. "В Азии ведущие площадки падают в пределах 2,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня с утра теряют до 0,5%", - сообщил он. Давление на котировки оказали и вышедшие во вторник слабые данные по индексам деловой активности в промышленности европейских стран и США.

Однако специалисты сходятся во мнении, что распродаж в связи с рейтинговыми действиями Fitch не будет. "Этот момент негативно сказывается на общих рыночных настроениях. Однако в отличие от 2011 года, когда американский фондовый рынок испытал локальный стресс после аналогичного решения Standard & Poor's, сегодня мы не видим каких-то чрезмерных и эмоциональных распродаж по фьючерсам на S&P 500", - пояснил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС мир инвестиций" Василий Карпунин.

Эксперты не исключают, что об этой истории через несколько дней могут все забыть.

"Fitch, по большому счету, лишь констатировало те риски, которые рынок и так отлично понимает. Поэтому снижение рейтинга будет воспринято вполне нейтрально", - добавил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-капитал" Владимир Брагин.

При этом предпосылки к снижению рейтинга не исчезнут, учитывая рост дефицита бюджета, подъем процентных ставок и увеличение стоимости обслуживания нового долга, добавил Карпунин. Но на возможностях заимствования США это пока никак не скажется - "здесь, скорее, важен процесс дедоларизации - пока доллар является базовой валютой, занимать можно довольно много", считает Брагин.

На отечественных активах в свою очередь рейтинговые действия в США сильно не отобразятся. "Так как движение капитала в России, по факту, заблокировано, то и бегство иностранных инвесторов в защитные активы никак не скажется", - заключили в "Альфа-капитале".