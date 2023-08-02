2 августа, 09:44

Великобритания частично отменила антидемпинговые пошлины для стальной продукции из России

Их приняли еще в то время, когда страна была в составе Евросоюза

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Великобритания частично приостановила взимание антидемпинговых пошлин в отношении импорта горячекатаного полосового проката, нелегированной или легированной стальной продукции из России и Ирана. Об этом сообщило Министерство по делам бизнеса и торговли Соединенного Королевства.

"Данное публичное уведомление полностью или частично приостанавливает антидемпинговую пошлину в отношении горячекатаного полосового проката, нелегированной или другой легированной стальной продукции, которая происходит из Ирана или России, в том случае, если горячекатаный полосовой прокат, нелегированная или другая легированная стальная продукция облагаются заградительной пошлиной", - отмечается в заявлении.

Антидемпинговые пошлины в отношении указанной продукции были приняты еще в то время, когда Великобритания была в составе Евросоюза. 

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