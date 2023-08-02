Власти Хайнаня провели конференцию по инвестициям в технологии с участием 800 человек

В ходе конференции подписали 55 соглашений о сотрудничестве на 12,6 млрд юаней

ХАЙКОУ /Китай/, 2 августа. /ТАСС/. Народное правительство южнокитайской провинции Хайнань провело конференцию, посвященную привлечению инвестиций в высокотехнологичные отрасли. Как сообщила газета "Хайнань жибао", в мероприятии приняли участие порядка 800 человек.

По данным издания, в ходе конференции, которая состоялась в административном центре Хайнаня городе Хайкоу, было подписано 55 соглашений о сотрудничестве на 12,6 млрд юаней ($1,76 млрд). Среди направлений, по которым заинтересованные стороны планируют реализовывать совместные проекты, биофрамацевтика, новые материалы в нефтехимической промышленности, высокоэффективная обработка пищевых полуфабрикатов.

На конференции выступил председатель народного политического консультативного совета провинции Ли Жуньцань. Он подчеркнул, что Хайнаньский порт свободной торговли - "национальная площадка самого высокого уровня по усилению открытости [Китая] в отношении других стран". Чиновник отметил, что на самую южную китайскую провинцию "возложена судьбоносная роль идти в авангарде китайской модернизации".

Ли Жуньцань напомнил, что власти Хайнаня принимает активные меры по высвобождению экономического потенциала провинции, предлагая бизнесу многочисленные преференции. Он уточнил, что в регионе идет динамичное формирование порта свободной торговли, где на экспериментальной основе постоянно внедряются новаторские методы.

"Искренне приглашаю китайские и иностранные компании инвестировать в Хайнань и развивать здесь бизнес, сообща использовать благоприятные возможности порта свободной торговли", - подчеркнул Ли Жуньцань. Он заверил присутствующих, что администрация и компетентные ведомства провинции приложат активные усилия, чтобы обеспечить "спокойную и комфортную атмосферу для развития".

Участники конференции подробно ознакомились с мерами, принимаемыми властями Хайнаня для привлечения инвестиций. Они также уделили внимание официальной стратегии по формированию на острове кластера высокотехнологичных предприятий. Гости форума провели встречи в формате один на один, обсудив возможности для сотрудничества. Особое внимание было уделено формированию эффективных цепочек поставок и стимулированию интенсивного развития передовых отраслей.