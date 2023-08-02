Электронная дорожная карта экспортера стала доступна для подмосковных предпринимателей

Это новый электронный сервис для бизнеса, который позволит предпринимателям оформить заявку на получение услуг и поддержки в электронном виде

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Электронная дорожная карта экспортера, включающая услуги цифровой платформы "Мой экспорт", стала доступна подмосковным предпринимателям на инвестиционном портале Московской области, сообщила пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

"Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и власти Московской области завершили первый этап онлайн-интеграции региональных и федеральных мер поддержки. Дорожная карта экспортера, разделенная на пять этапов, поможет компаниям легко найти любые меры поддержки, которые предоставляет компаниям государство, в том числе выйти на экспорт или расширить географию поставок продукции за рубеж. Это новый электронный сервис для бизнеса, который позволит предпринимателям оформить заявку на получение услуг и поддержки в электронном виде", - говорится в сообщении.

Как сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении, продолжается работа с новой платформой - в скором времени появятся новые коробочные сервисы, которые позволят предпринимателям получать комплексные услуги по выходу на экспорт. "Также будет углублена интеграция с системой РЭЦ. В результате абсолютно все вопросы, касающиеся ведения внешнеэкономической деятельности, можно будет решить через одну электронную площадку", - добавила министр.

"Российский экспортный центр" (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".