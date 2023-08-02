Росатом будет сотрудничать с ЮАР в производстве ядерного топлива

Соответствующий меморандум подписали "ТВЭЛ" и корпорация Necsa

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Росатом будет сотрудничать с южноафриканской компанией Necsa в изготовлении ядерного топлива. Об этом сообщила пресс-служба топливного дивизиона госкорпорации ТВЭЛ.

"ТВЭЛ" и корпорация Necsa (ЮАР) подписали меморандум о сотрудничестве в области изготовления ядерного топлива и его компонентов", - говорится в сообщении. Меморандум был подписан на фоне подготовки Южной Африки к саммиту БРИКС в августе 2023 года в ЮАР. Подписание меморандума является шагом к повышению устойчивости ядерной генерации в странах БРИКС, отмечается в сообщении.

"Necsa - одна из наиболее опытных компаний мировой атомной индустрии с большим набором компетенций. Мы убеждены, что наше сотрудничество с таким уважаемым партнером внесет значительный вклад в повышение устойчивости глобальной ядерной генерации", - считает старший вице-президент ТВЭЛ по коммерции и международному бизнесу Олег Григорьев, чьи слова приводит пресс-служба.

Росатом в лице своего топливного дивизиона "ТВЭЛ" обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах и исследовательские реакторы в девяти странах мира. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Кроме того, топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.