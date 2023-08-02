2 августа, 10:31

В АТОР рассказали, где дешевле всего отдохнуть до конца летнего сезона

По данным ассоциации, внутри России бюджетнее всего отдохнуть в Крыму, а за рубежом - в Египте и ОАЭ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Дешевле всего можно отдохнуть внутри России до конца летнего сезона в Крыму, а за рубежом - в Египте и ОАЭ. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Очевидно, что в августе-сентябре самый дешевый отдых будет в Крыму. Из зарубежных направлений самый дешевый отдых, скорее всего, будет в Египте и ОАЭ", - сказала она.

Например, недельная турпоездка в Крым в августе или сентябре обойдется минимум в 50 тыс. рублей на двоих, в среднем ценовом сегменте - в 70 тыс. рублей, рассказала эксперт.

По словам Ломидзе, недорогими зарубежными направлениями для пляжного отдыха зимой являются Египет, ОАЭ и Таиланд. Что касается горнолыжных туров, то бюджетные варианты размещения можно найти в Шерегеше и на Красной поляне при условии раннего бронирования. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация