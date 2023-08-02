Путин сообщил Эрдогану о проработке поставок зерна нуждающимся странам

Президент России подтвердил готовность РФ вернуться в зерновую сделку, как только Запад выполнит свои обязательства

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россия настроена на взаимодействие с Турцией и другими заинтересованными странами в проработке вариантов поставок своего зерна нуждающимся государствам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Подчеркнуто, что с учетом потребностей наиболее нуждающихся в продовольствии стран ведется проработка надежных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе", - передала пресс-служба российского лидера содержание разговора, напомнив, что "этот вопрос предметно обсуждался на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге втором саммите Россия - Африка".

"Выражен настрой на взаимодействие на данном направлении с Турцией и другими заинтересованными государствами", - подчеркнули в Кремле.

Принципиальная позиция России

"Путин изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением действия пакетных соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений", - констатировали в пресс-службе президента РФ. Также было "отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продление потеряло смысл", указывается в сообщении.

Путиным в разговоре с Эрдоганом была "подтверждена готовность вернуться к стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией".

Безвозмездная помощь

На саммите Россия - Африка Путин объявил, что Москва, рассчитывающая на рекордный урожай, готова безвозмездно, в виде помощи направить зерно наиболее нуждающимся странам Африки. Среди получателей такой помощи, которая поступит в ближайшие месяцы, президент РФ назвал Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику, Эритрею. По словам главы российского государства, эти страны получат по 25-50 тыс. тонн зерна с бесплатной доставкой. Путин также подчеркивал, что Москва будет и дальше ответственно подходить к поставкам сельскохозяйственной продукции, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам.