Омские аграрии из-за засухи начали уборку урожая на 10 дней раньше традиционных сроков

К работе приступили 8 из 32 районов региона на общей площади более 3 тыс. га

ОМСК, 2 августа. /ТАСС/. Аграрии Омской области, одного из ведущих аграрных регионов Сибири, приступили из-за засушливой жаркой погоды к уборке урожая на 10 дней раньше традиционных сроков. Об этом рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

"Уборочная компания сдвинулась где-то на 10 дней раньше обычного. У нас засуха, в ряде районов отсутствие влаги, высокая температура или ускорили процесс вегетации или остановили его, нет смысла дальше ждать, нароста урожайности не будет", - сказал Дрофа.

По его словам, к уборке урожая приступили уже 8 из 32 районов на общей площади более 3 тыс. га. "Это зернобобовые культуры, озимые рожь и пшеница. Урожайность на этих полях по понятным причинам невысокая, май и начало июня были засушливыми, что и повлекло недобор урожая", - сказал министр. При этом он заверил, что регион в любом случае полностью обеспечит себя зерном и сможем выполнить все взятые контрактные обязательства.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2022 году здесь собрали более 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 332 тыс. тонн масличных культур, 350 тыс. тонн картофеля и 144 тыс. тонн овощей.