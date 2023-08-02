Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 218 л.с

КАЛИНИНГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" начал промышленное производство внедорожников BAIC BJ40 в Калининграде. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании.

"Калининградский завод "Автотор" начал отгрузку автомобилей BAIC BJ40 из первой промышленной партии, произведенной на предприятии", - говорится в сообщении.

Подготовка к серийному производству новой модели бренда BAIC велась с конца июня. Специалистами инновационно-технологического центра "Автотора" в сотрудничестве с представителями китайской компании BAIC была проведена работа по подготовке операционных карт, оснащению производственной линии, предназначенной для выпуска новой модели, настройке и перепрограммированию инструмента и оборудования, обучению линейного персонала.

BAIC BJ40 - это среднеразмерный рамный внедорожник, оснащенный двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 218 л.с. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивающей динамичное и комфортное вождение с плавными переключениями передач и низким расходом топлива. Для движения в условиях бездорожья в раздаточной коробке предусмотрен пониженный ряд.

Роль приборной панели в автомобиле исполняет 12,3-дюймовый высококонтрастный цветной дисплей с возможностью выбора темы оформления и выводимой информации. Расположенный по центру 10-дюймовый экран мультимедиа системы отличается высоким разрешением и интуитивно понятным управлением.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. Общий объем производства превысил 2,5 млн автомобилей.