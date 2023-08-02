Росатом создаст в Киргизии отделение радионуклидной диагностики

Открытие центра даст возможность жителям страны получить доступ к высокотехнологичной медицинской диагностике с использованием возможностей мирного атома

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Новое отделение радионуклидной диагностики для пациентов с онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями в скором времени появится в Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба АО "Русатом хелскеа" (РХК, дивизион Росатома, аккумулирующий компетенции в области здравоохранения), которое занимается созданием отделения.

Оно создается базе Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ) в Бишкеке. Росатом поставил в НЦОГ генератор технеция-99м ГТ-4К. Эти медицинские изделия применяются для проведения диагностических процедур при онкологических, кардиологических, нейроэндокринных и других заболеваниях.

Открытие центра даст возможность жителям Киргизии получить доступ к высокотехнологичной медицинской диагностике с использованием возможностей мирного атома. Следующим шагом станет получение лицензии со стороны республиканских регуляторов на соответствие проекта требованиям радиационной безопасности, а также - на использование радиоизотопной продукции. Технеций-99м - наиболее востребованный изотоп в ядерной медицине, на его основе проводится более 80% процедур на аппарате для однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, который был поставлен в новое отделении.

"Этот проект имеет крайне важное значение для развития ядерной медицины в Киргизии и продолжения нашего стратегического сотрудничества. Мы безвозмездно передали кыргызским коллегам генератор технеция для обучения врачей. Впоследствии Росатом готов полностью обеспечить потребности Кыргызской республики в генераторах технеция-99м", - приводит пресс-служба слова генерального директора РХК Игоря Обрубов.

В июне 2023 года Росатом и Киргизия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере неэнергетического применения атомных технологий в здравоохранении. Стороны договорились совместно развивать высокотехнологичные медицинские проекты в республике. В частности, речь идет о создании на базе НЦОГ радиофармацевтической аптеки, центра молекулярной визуализации и центра целевой терапии и тераностики, где будут применяться передовые методы диагностики и лечения онкологических и других заболеваний. Стороны уже сотрудничают по технологическому оснащению и вводу в эксплуатацию созданного в рамках программы технического сотрудничества МАГАТЭ отделения однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. Российские специалисты оказывают киргизским коллегам содействие в подготовке необходимой разрешительной документации.