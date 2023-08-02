В Северной Осетии за полгода промышленное производство выросло на 18,7%

Объем отгруженной промышленной продукции составил на 42% больше соответствующего периода прошлого года

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 августа. /ТАСС/. Промышленное производство в Северной Осетии по итогам первого полугодия выросло на 18,7%. Об этом ТАСС сообщил в среду министр промышленности и инвестиций Владимир Марзоев.

"За январь-июнь 2023 года рост промышленного производства составил 18,7%. Рост показали области добычи полезных ископаемых - 125,2%, обрабатывающие производства -116,4%, обеспечение электрической энергией, газом и паром - 112,8%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации - 132,3%", - сказал Марзоев.

Объем отгруженной промышленной продукции за январь-июнь составил 258 млрд рублей, что на 42% больше соответствующего периода прошлого года. Объем отгруженной продукции в добыче полезных ископаемых составил 631 млрд рублей, в обрабатывающем производстве - 14,7 млрд рублей.

Как сообщил министр, в первом полугодии из федерального бюджета была предоставлена субсидия на возмещение части затрат промышленных предприятий для приобретения нового оборудования в объеме 100 млн рублей. Из республиканского бюджета выделено 50 млн рублей. Финансовую поддержку получили 10 предприятий и четыре индивидуальных предпринимателя в сумме 76,4 млн рублей. Остаток средств в размере 73,5 млн рублей планируется перенаправить на докапитализацию регионального фонда развития промышленности.

Для поддержки и развития традиционных национальных ремесел в республике работает Центр развития народных художественных промыслов. Там выставляется продукция мастеров-ремесленников, проводятся тематические мастер-классы, выставки и другие мероприятия, направленные на популяризацию культуры и традиций осетинского народа.

В 2023 году Республика Северная Осетия-Алания вошла в национальный проект "Производительность труда". Мероприятия по внедрению мероприятий этого проекта реализуются на трех предприятиях. Управление проектом осуществляется АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".