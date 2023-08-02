Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I полугодии снизилась на 16%

Она составила 128,1 млрд рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Татнефть" уменьшила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам первого полугодия 2023 года на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 128,1 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 25% и составила 531,245 млрд рублей.

Валовая прибыль "Татнефти" уменьшилась на 37%, до 166,4 млрд рублей, а прибыль до налогообложения составила 155,8 млрд рублей, что на 16% меньше, чем в первом полугодии 2022 года. Прибыль от продаж сократилась на 47% и составила 120,3 млрд рублей.

О компании

"Татнефть" входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний. Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 24,53% акций задепонировано в ADR. Иным акционерам принадлежит около 38% акций.