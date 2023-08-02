В Новосибирске представили дрон-гибрид для северных территорий с дальностью полета 240 км

Беспилотник может работать при температурах ниже 30 градусов

НОВОСИБИРСК, 2 августа. /ТАСС/. Гибридный беспилотник для доставки грузов в северные регионы с грузоподъемностью до 10 кг и дальностью полета до 240 км презентовали на выставке дронов интенсива "Архипелаг 2023" в Новосибирске. Аппарат за 2,6 млн рублей на второй день выставки приобрела частная логистическая компания, что стало первой сделкой в рамках интенсива, сообщили ТАСС в пресс-службе НТИ.

"Аппарат предназначен для работы по двум направлениям: для аэрологистики, сейчас он применяется в этой сфере интенсивно в ЯНАО и ХМАО, и для мониторинга площадных объектов средствами объективного контроля. Дальность полета аппарата - до 240 км", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании-разработчика "Интегральные роботизированные технологии" Руслана Ямалиева.

Дрон "ИРТ-Гибрид", способный работать при температурах ниже 30 градусов, обладает грузоподъемностью до 10 кг. Длительность полета с грузом составляет до шести часов, без груза - до восьми часов. Аппарат производится серийно в Уфе.

Его стоимость начинается от 2,6 млн рублей в зависимости от комплектации. "На "Архипелаге" состоялась сделка с одной из частных логистических компаний по продаже нашего аппарата для применения в целях доставки", - отметил Руслан Ямалиев.

Ежегодный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг" объединяет экспертов технологических рынков и институтов развития, а также команды российских вузов и стартапов. Участие в нем позволяет авторам перспективных проектов проработать свои инициативы в рамках акселерационных программ, найти инвесторов и грантовую поддержку.

В 2023 году "Архипелаг" проходит с 28 июля по 7 августа в Новосибирске и Новосибирской области. Участники будут работать над задачами развития области беспилотных авиационных систем, повышения качества жизни людей и социального развития. На "Архипелаге" организуют более 100 соревнований. Организаторами интенсива выступают Платформа НТИ, правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.