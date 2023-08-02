Эксперт: Эрдоган должен вести переговоры с ООН и США для возобновления зерновой сделки

Россия уже неоднократно заявляла, что российская часть сделки не выполняется, отметил бывший торгпред Турции в РФ Айдын Сезер

АНКАРА, 2 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен вести переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом США Джо Байденом для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС политолог и экономист, бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер.

"В ходе долгожданных телефонных переговоров между [президентом России Владимиром] Путиным и Эрдоганом, российский президент объяснил позицию России и условия, при которых Москва вернется в зерновую сделку. Мне кажется, что собеседниками президента Эрдогана по зерновой сделке должны быть не Путин, а генеральный секретарь ООН и Байден. Россия уже неоднократно заявляла, что российская часть зерновой сделки не выполняется, об этом было заявлено Эрдогану вновь", - подчеркнул эксперт.

Ранее в среду состоялся первый более чем за пять недель телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом. Президенты договорились о подготовке возможной встречи, обсудили развитие торгово-экономических связей Москвы и Анкары, реализацию проектов в энергетике и сотрудничество в туристической отрасли. Путин подчеркнул, что Россия настроена на взаимодействие с Турцией и другими заинтересованными странами в проработке вариантов поставок своего зерна нуждающимся государствам. Эрдоган в свою очередь заверил, что Турция продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Выступая в конце прошлой недели на пленарном заседании форума Россия - Африка, Путин заявил, что Россия шла на участие в ней в том числе с учетом предусматривавшихся в ее условиях обязательств по снятию нелегитимных препятствий для поставок на мировые рынки зерна и удобрений из РФ, но ни одно из условий не было выполнено.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отмечал, что зерновая сделка может быть возобновлена "в новой форме", однако для этого требуются конкретные действия со стороны Запада.