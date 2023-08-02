X5 и Сбер масштабировали сервис оплаты покупок по лицу на 15 тыс. касс самообслуживания

Согласно сообщению X5 Group, решение распространилось на 4,1 тыс. магазинов ретейлера

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", и Сбер масштабировали сервис оплаты покупок с помощью биометрии, распространив его на 15 тыс. кассах самообслуживания в 4,1 тыс. магазинах ретейлера, говорится в сообщении компании.

Пилотный проект оплаты с помощью биометрической идентификации был запущен в марте 2021 года в сети "Перекресток". В настоящее время сервис доступен в 650 супермаркетах "Перекресток" и 3,45 тыс. магазинах "Пятерочка".

"X5 Group и Сбер запустили инновационный сервис оплаты с помощью улыбки на 15 тыс. кассах самообслуживания, установленных в 4,1 тыс. магазинах торговых сетей "Пятерочка" и "Перекресток". Проект реализован на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и Сбера. Система работает на основе отечественного программного обеспечения и собственных касс Х5 российской сборки", - отмечается в сообщении.

Оплата таким способом занимает несколько секунд. Для активации нового метода платежа в приложении "Сбербанк Онлайн" необходимо подключить сервис распознавания по лицу в профиле, выбрать платежную карту и создать код безопасности. На кассах самообслуживания после сканирования товаров нужно выбрать сервис "Оплата улыбкой" и посмотреть в камеру.

Компания отмечает, что за время пилотного проекта сервис приобрел постоянных пользователей, число транзакций в неделю превышало несколько тысяч. В проекте задействованы только кассы самообслуживания собственной разработки Х5.

X5 Group - ведущий по объему выручки российский ретейлер. Под управлением компании по состоянию на 30 июня 2023 года находились 22,682 тыс. магазинов, в том числе 20,248 тыс. магазинов "Пятерочка", 956 супермаркетов "Перекресток" и 809 "жестких" дискаунтеров "Чижик".