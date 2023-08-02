Цена летнего дизеля на бирже обновила рекорд сентября 2022 года

Она выросла до 58,754 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России по итогам торгов в среду обновила рекорд, достигнутый в сентябре 2022 года. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена летнего дизеля выросла за день на 1,68%, до 58,754 тыс. рублей за тонну, что является новым историческим максимумом. Предыдущий рекорд был достигнут 23 сентября 2022 года - 58,151 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подорожал на 1,84%, до 63,081 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 - на 1,4%, до 68,112 тыс. рублей за тонну. На прошлой неделе стоимость этих видов топлива снижалась четыре дня подряд после заявлений вице-премьера РФ Александра Новака, Минэнерго и ФАС о ситуации на топливном рынке, однако на этой неделе цены вновь начали расти.

Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) снизилась на 0,53%, до 67,078 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - подросла на 4,67%, до 31,479 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) уменьшилась на 1,23%, до 20,085 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 3,25%, до 15,936 тыс. рублей за тонну.

Вице-премьера РФ Александр Новак на прошлой неделе по итогам совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов поддержал предложение Минэнерго об ограничении количества экспортеров бензина, а также поручил продолжить работу по увеличению объемов предложения топлива на внутреннем рынке.

До этого Минэнерго России сообщало, что намерено пресечь схемы серого экспорта бензина. Министерство рассматривает возможность составления списка экспортеров топлива, что может привести к ограничению их количества.