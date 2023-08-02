Посол РФ: участие Туркмении в коридоре Север - Юг откроет широкие возможности транзита

Иван Волынкин отметил, что просьба туркменской стороны о содействии в присоединении страны к межправительственному соглашению о МТК Север - Юг не остается без внимания

АШХАБАД, 2 августа. /ТАСС/. Присоединение Туркмении к международному транспортному коридору (МТК) Север - Юг раскроет широкий потенциал грузоперевозок. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин.

"Подключение Туркменистана к МТК Север - Юг раскроет потенциал грузоперевозок между странами Европы, Россией, Казахстаном, Туркменистаном, Ираном, Индией с выходом в Персидский залив. Уже сегодня Ашхабад наращивает транзит грузов по железнодорожному участку коридора, развивается морская логистика, готов проект по прокладке автомобильной трассы вдоль Каспия. Создание мультимодальных транспортных коридоров на территории Туркменистана делает его одним из ключевых участников международного транзита, что будет способствовать развитию внешней торговли в Центральноазиатском регионе и повышению инвестиционной привлекательности страны", - сказал он.

Волынкин добавил, что просьба туркменской стороны о содействии в присоединении страны к межправительственному соглашению о МТК Север - Юг не остается без внимания. "В настоящее время установленные процедуры согласования проходит соответствующее постановление правительства РФ о поддержке присоединения Туркменистана к соглашению. В то же время необходимо учитывать, что его страной-депозитарием является Исламская Республика Иран. Мы надеемся на скорейшее завершение всех необходимых формальностей", - добавил он.

Ранее МИД Туркмении сообщил, что страна ведет работы по присоединению к соглашению о международном транспортном коридоре Север - Юг. Межправительственное соглашение о его создании подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу. В сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок. Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 16:00 мск.