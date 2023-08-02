"Россети" реконструируют крупный питающий центр на западе Подмосковья

Инвестиции в проект превышают 370 млн рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Россети" начали работы по реконструкции подстанции 220 кВ "Шмелево" в Рузском городском округе - одного из ключевых объектов энергообеспечения западных районов Московской области. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Объект оснастят современным коммутационным оборудованием российского производства. Инвестиции в проект превышают 370 млн рублей, уточняется в сообщении.

В ходе работ на подстанции будут смонтированы шесть элегазовых выключателей 220 кВ. Современные коммутационные аппараты, в отличие от ранее использовавшихся масляных, обладают высокими показателями надежности, экологичны и практически не требуют обслуживания. Срок их службы составляет 30 лет.

Кроме того, в рамках проекта планируется модернизация системы релейной защиты и противоаварийной автоматики объекта с заменой устаревших устройств на микропроцессорные. Все новое оборудование подстанции будет управляться в автоматизированном режиме с рабочего места дежурного диспетчера, отмечают "Россети".

Подстанция 220 кВ "Шмелево" мощностью 120 МВА расположена на территории Рузского городского округа. Она осуществляет перетоки электроэнергии между западными городскими округами Московской области - Рузским, Солнечногорским, Истринским, Волоколамским и Клинским. От бесперебойной работы этой подстанции зависит надежность электроснабжения территории, на которой проживают около 500 тыс. человек, а также снабжение промышленных предприятий, объектов социальной инфраструктуры и транспорта.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.