В заповеднике "Пасвик" в РФ оценили ущерб от норвежских оленей в порядка 421 млн рублей

Директор "Пасвика" Наталья Поликарпова усомнилась, что норвежцы выплатят эту компенсацию

МУРМАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Норвежские олени, зашедшие в декабре 2022 года на территорию российского заповедника "Пасвик", за два месяца съели ягеля на сумму порядка 47 млн норвежских крон, что по курсу ЦБ РФ на среду - более 421 млн рублей. Руководство заповедника потребовало норвежскую сторону возместить ущерб, сообщила ТАСС директор "Пасвика" Наталья Поликарпова.

"С 9 декабря 2022 года по 14 февраля 2023 года стадо оленей из 40 голов питались ягелем на территории заповедника. Мы сделали расчет ущерба на 47 млн норвежских крон. Курс колеблется, сейчас это уже больше 421 млн рублей", - сказала Поликарпова.

Она пояснила, что олени перешли через реку Паз, по одному берегу которой проходит норвежская граница, а по другую - граница российского заповедника, и более двух месяцев питались ягелем на территории России. "Это домашние олени, которые принадлежат частным норвежским оленеводам, а они живут прямо на берегу реки Паз. Олени находятся на полувольном выпасе. Для них выделены пастбища, которые оленеводы считают родовыми. Они находятся в коммуне Сер-Варангер", - уточнила руководитель "Пасвика".

Поликарпова рассказала, что переход оленей через границу Норвегии и России - явление достаточно регулярное. Проблема существует не одно десятилетие, однако не решается. "На норвежском берегу реки Паз строили забор, но не достроили, и забор несплошной, поэтому он не защищает от перемещения оленей. Оленям достаточно найти хотя бы одну лазейку, и они всей вереницей выйдут на берег реки Паз и перейдут в Россию на территорию заповедника, где будет нанесен ущерб", - отметила она.

Директор "Пасвика" подчеркнула, что российская сторона неоднократно предлагала норвежцам пересмотреть границы пастбищ, чтобы убрать оленей от берега реки Паз. Норвежские олени на территории российского заповедника фиксируются практически ежегодно. "Мы многократно уже выгоняли их, и вопрос по компенсации каждый раз поднимали, и суммы каждый раз были разные, в том числе и крупные суммы были, но 47 млн норвежских крон еще не было. Причем за все время норвежцы выплатили только один раз - в 2007 году. Оплачивали не оленеводы, а департамент оленеводства, который контролирует деятельность частных оленеводческих хозяйств", - сказала Поликарпова.

Она высказала сомнения, что норвежцы выплатят компенсацию ущерба, нанесенного заповеднику, и на этот раз. "Сумма большая. Норвежская сторона с нами пока на связь не выходит, только пишут в своих СМИ, что они планируют взаимодействовать с дирекцией заповедника", - заключила Поликарпова.

О заповеднике

Заповедник "Пасвик" площадью почти 15 тыс. га находится в приграничной зоне трех стран: России, Норвегии и Финляндии. Территория заповедника - узкая полоса, вытянутая на 44 км вдоль государственной границы России и Норвегии. Западная граница заповедника полностью совпадает с государственной границей РФ. Заповедник "Пасвик" был образован в 1992 году для сохранения и изучения северных сосновых лесов, водно-болотных угодий мирового значения, фауны водоплавающих птиц, а также ведения комплексного мониторинга северных экосистем.