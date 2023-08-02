Темпы роста промышленного центра Хайнаня Даньчжоу в январе - июне составили 12,1%

Местное статуправление прокомментировало, что во втором полугодии власти города продолжат содействовать развитию ключевых отраслей

ХАЙКОУ /Китай/, 2 августа. /ТАСС/. Темпы экономического роста города Даньчжоу в западной части острова Хайнань в первом полугодии составили 12,1%. По данным статистического управления провинции, валовый региональный продукт (ВРП) этого промышленного центра достиг 47,96 млрд юаней ($6,72 млрд).

Как уточнило ведомство, по динамике экономического развития Даньчжоу занимает первое место среди административно-территориальных единиц Хайнаня. Кроме того, за январь - июнь темпы роста его ВРП на 3,5 процентного пункта превысили аналогичный показатель всей провинции.

Согласно опубликованным данным, за шесть месяцев объем промышленного производства Даньчжоу вырос на 42,4%, до 11,86 млрд юаней ($1,66 млрд). Доля индустриального сектора в структуре экономического развития города составила 63,3%.

Что касается сферы услуг, в первом полугодии она продемонстрировала рост на уровне 6,8% (до 25,91 млрд юаней, или $3,63 млрд).

Местное статуправление прокомментировало, что во втором полугодии власти Даньчжоу продолжат содействовать развитию ключевых отраслей. Одновременно они планируют активно стимулировать потребление, привлекать инвестиции, наращивать товарооборот с другими странами.

Даньчжоу наряду с Хайкоу (административный центр Хайнаня) и курортным городом Санья играет ведущую роль в формировании порта свободной торговли. На его территории находится глубоководный порт Янпу, имеющий важное стратегическое значение. Эта индустриальная зона опережающего экономического развития принимает участие в формировании единой высокоэффективной транспортной сети КНР: в соответствии с планом китайского правительства, к 2035 году Янпу превратится в ключевой пункт по распределению потока грузов из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, в Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году он станет логистическим узлом регионального значения, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров.