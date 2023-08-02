2 августа, 12:20,
обновлено 2 августа, 12:35

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Дальневосточного морского пароходства"

Причиной стал их рост более чем на 20%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Московская биржа объявила о проведении дискретного аукциона по обыкновенным акциям "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП, головная компания группы Fesco) после их роста более чем на 20%, сообщается на сайте торговой площадки.

По данным на 15:16 мск, акции компании росли на 21,19%, до 119,34 рубля за бумагу.

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируются в 15:50 мск.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант", "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Fesco оперирует контейнерными терминалами в Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке и Томске. В управлении группы находится более 150 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. 

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