В Sokolov заявили, что готовятся к IPO

СЕО холдинга Николай Поляков заявил, что это произойдет, когда придет подходящее время

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Ювелирный холдинг Sokolov по-прежнему заинтересован в проведении первичного публичного размещения акций (IPO) и хочет быть готов к нему, когда придет подходящее время, сообщил журналистам СЕО холдинга Николай Поляков.

"Мы, в принципе, готовимся, мы смотрим в эту сторону. <...> Понятное дело, IPO надо проводить, чтобы было хорошее "плечо". Чтобы не на 5х EBITDA остановиться, а на 10х. Но для этого нужно, чтобы пришло время. Как только оно придет - так сразу", - сказал Поляков.

"Сейчас, с точки зрения всех показателей эффективности, компания находится в прекрасной форме. Ждем только возможности", - добавил он.

Топ-менеджер напомнил, что в конце 2022 года холдинг разместил дебютный выпуск облигаций. "Это говорит о том, что мы очень много подготовительных процессов сделали", - указал Поляков. Объем размещения дебютного выпуска составил 3 млрд рублей, срок обращения - 3 года. Пока компания не планирует новых выпусков.

Sokolov - вертикально интегрированный ювелирный холдинг, объединяет ювелирное производство и омниканальную дистрибуцию. Розничная сеть магазинов Sokolov по итогам первого полугодия 2023 года насчитывала 515 торговых точек (с учетом объектов по франшизе).