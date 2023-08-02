Чистая прибыль "Норникеля" по итогам I полугодия снизилась до $1,07 млрд

Старший вице-президент - финансовый директор компании Сергей Малышев сообщил, что финальное решение о выплате дивидендов принимают акционеры компании "исходя из всей совокупности обстоятельств, включая текущие риски операционного, сбытового, логистического и финансового характера"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Норникеля" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2023 года снизилась до $1,07 млрд против $5,1 млрд годом ранее, показатель EBITDA сократился на 30%, до $3,4 млрд, следует из отчета компании.

Рентабельность по EBITDA составила 47% против 53% годом ранее. Выручка "Норникеля" в отчетный период составила $7,2 млрд, сократившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вследствие снижения биржевых цен на все ключевые металлы.

Капитальные вложения компании в первом полугодии снизились на 19%, до $1,5 млрд благодаря оптимизации расчетов с подрядчиками, а также из-за пересмотра графиков инвестиционных проектов. Чистый долг снизился на 8%, до $9,1 млрд. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,2х против 1,1х годом ранее.

Денежные операционные затраты уменьшились на 12%, до $2,7 млрд. Компания объясняет это тем, что менеджмент сфокусировался на росте операционной эффективности, которая позволила минимизировать инфляционное давление на издержки, несмотря на увеличение расходов на ремонты в рамках стратегии, нацеленной на повышение промышленной безопасности. Чистый оборотный капитал снизился с начала года на 20%, до $3,2 млрд в основном за счет ослабления курса рубля и снижения дебиторской задолженности.

О свободном денежном потоке

"Норникель" по итогам января - июня 2023 года увеличил свободный денежный поток до $1,3 млрд, заявил журналистам старший вице-президент - финансовый директор компании Сергей Малышев.

"По итогам полугодия свободный денежный поток компании вырос до $1,3 млрд. Ранее менеджмент заявлял, что считает правильным для поддержания финансовой устойчивости компании в долгосрочной перспективе выплачивать дивиденды, базируясь на метрике "свободный денежный поток", - сказал он.

По словам Малышева, финальное решение о выплате дивидендов принимают акционеры компании "исходя из всей совокупности обстоятельств, включая текущие риски операционного, сбытового, логистического и финансового характера".

Ранее менеджмент "Норильского никеля" допускал возможность выплаты промежуточных дивидендов при условии сохранения комфортного уровня долговой нагрузки и положительного денежного потока. Тогда Малышев также говорил, что менеджмент "Норникеля" неоднократно публично заявлял о предпочтении перейти на выплату дивидендов в привязке к свободному денежному потоку после окончания срока действия акционерного соглашения.

По итогам 2022 года "Норникель" не выплачивал дивиденды.

План по инвестициям

"Норникель" корректирует инвестиционную программу на 2023 год с $4,7 млрд до $3,5-3,8 млрд из-за ослабления курса рубля и переноса графиков по нескольким проектам, заявил Малышев.

В 2022 году объем капитальных вложений компании вырос на 55%, до рекордных $4,3 млрд.

"В настоящий момент мы пересматриваем нашу стратегию развития с учетом мероприятий по импортозамещению оборудования и технологий, по итогам которых планируется актуализация инвестиционной программы 2024-2030 годы. Принимая во внимание ослабление рубля и пересмотр графиков реализации ряда проектов, мы корректируем прогноз инвестиций на 2023 год с $4,7 млрд до $3,5-3,8 млрд", - сказал он.

Как говорится в презентации компании, в первом полугодии инвестиции в серный проект составили $245 млн по сравнению с $398 млн годом ранее, в Талнахскую горно-обогатительную фабрику - $68 млн по сравнению с $59 млн годом ранее.

В начале года Малышев говорил, что компания намерена пройти пик инвестиционного цикла в 2023 году.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.