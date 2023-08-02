Роскомнадзор проверит технику Apple для безопасного доступа граждан к цифровым сервисам РФ

"Ведомости" ранее сообщили, что подведомственный Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" приобретает 24 устройства Apple для проверки на защищенность от слежки и одностороннего отключения функций

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Подведомственный Роскомнадзору (РКН) Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) проводит исследования устройств Apple и других зарубежных производителей для устойчивого и безопасного доступа граждан к российским цифровым сервисам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"ЦМУ ССОП ГРЧЦ проводит исследования работы протоколов и устройств в целях устойчивого и безопасного доступа к российским цифровым сервисам", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, развитие и применение информационных технологий основано на сетевых протоколах передачи данных. При этом используемые интернет-сервисами сетевые протоколы в настоящее время преимущественно являются иностранными разработками.

"В основе интернет-сервисов цифровой экономики страны должны быть базовые сетевых протоколы, программные библиотеки их реализующие, гарантирующие целостность, устойчивость и безопасность как данных и информации, так и самих сервисов", - добавили в РКН.

Ранее "Ведомости" сообщили, что подведомственный Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) приобретает 24 устройства Apple для проверки на защищенность от слежки и одностороннего отключения функций. Отмечается, что всего ГРЧЦ планирует закупить 54 устройства разных производителей, из них 20 смартфонов iPhone различных моделей, а также четыре планшета iPad. Также предприятие планирует закупить 21 смартфон от других брендов, таких как Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo.