"Норникель" планирует выплатить windfall tax в IV квартале

Компания ожидает значительного влияния этой выплаты, помимо прочего, на денежные оттоки за 2023 год

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Норильский никель" планирует выплатить windfall tax в IV квартале 2023 года. Компания ожидает значительного влияния этой выплаты, помимо прочего, на денежные оттоки за 2023 год, сообщил журналистам старший вице-президент - финансовый директор ГМК Сергей Малышев.

"Значительно повлияет на денежные оттоки за 2023 год в целом выплата дополнительного налога windfall tax, которая ожидается в IV квартале", - отметил топ-менеджер.

Несмотря на определенные успехи по сдерживанию инфляционного давления на расходы в первом полугодии, во втором полугодии планируется рост расходов на персонал в связи с индексацией зарплат с 1 июля текущего года на 6,1%, набором нового персонала, а также выплатами по программе "Цифровой инвестор", сообщил Малышев.

О налоге на сверхприбыль

Совет Федерации 28 июля одобрил закон, устанавливающий 10%-ный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Согласно документу, налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей. Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, средняя арифметическая величина прибыли которых за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей.

Налоговая база для налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%. В случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет размер налога может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, указывали в правительстве.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.