В Свердловской области новые объекты газификации освободят от налога на имущество

Мера будет действовать в течение трех последовательных налоговых периодов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Объекты газификации в Свердловской области, созданные в 2024 году в рамках региональной программы, освободят от уплаты налога на имущество организаций. Мера будет действовать в течение трех последовательных налоговых периодов, сообщил региональный департамент информационной политики.

"Новые объекты в сфере газификации освободят от уплаты налога на имущество организаций - законодательную инициативу [губернатора Свердловской области] Евгения Куйвашева поддержали депутаты Законодательного собрания. Налоговая льгота будет действовать в течение трех последовательных налоговых периодов в отношении имущества, созданного в 2024 году в рамках региональной программы газификации ЖКХ", - говорится в сообщении.

От уплаты налога, в частности, предлагается освободить организации, чьи виды деятельности входят в группу "распределение газообразного топлива по газораспределительным системам". Председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина отметила, что инициатива направлена на повышение эффективности региональной программы газификации на 2021-2030 годы, подготовлен пакет изменений в закон "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций".

Сейчас в Свердловской области действует пониженная ставка на налог на имущество для таких организаций. По данным департамента, обнуление этого налога станет дополнительным стимулом, позволяющим создать техническую возможность для подключения более 92 тыс. домовладений к сетям газораспределения до 2030 года.

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков. Газ до участка подводится за счет средств Единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.