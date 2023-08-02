В АТОР предупредили о влиянии роста курсов валют на стоимость бюджетного отдыха

Наименьшее воздействие он окажет на премиальный сегмент, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России по вопросам выездного туризма Артур Мурадян

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Рост курсов доллара и евро к рублю в первую очередь повлияет на стоимость бюджетного отдыха для россиян, наименьшее влияние он окажет на премиальный сегмент. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Рубль продолжает свое ослабевание по отношению к доллару и евро уже не в первый раз этим летом. Безусловно, все это снова окажет прямое влияние на стоимость заграничных поездок. Существенное влияние колебания рубля в первую очередь скажется на доступности бюджетного и среднего сегмента - как самых уязвимых, и наименьшее окажет на премиальный сегмент", - сказал он.

Особенно чувствительны к волатильности курса валют страны, где сейчас высокий туристический сезон и вызванное этим повышение цен, отметил эксперт.

2 августа курс доллара на Московской бирже превысил 93 рубля впервые с 6 июля 2023 года, курс евро поднялся выше 102 рублей с 20 июля 2023 года.