В Курганской области на модернизацию госпиталя ветеранов войн направят 45 млн рублей

Госпиталь является базовым учреждением региона для оказания медицинской помощи участникам СВО

ТАСС, 2 августа. Власти Курганской области направят более 45 млн рублей на модернизацию госпиталя ветеранов войн. Планируется значительно улучшить материально-техническую базу медучреждения в ближайшие три года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Госпиталь является базовым учреждением региона для оказания медицинской помощи участникам СВО.

"На комплексные работы по дальнейшей модернизации госпиталя [ветеранов войн] по инициативе губернатора Вадима Шумкова планируется направить более 45 млн рублей. <…> Средства пойдут на благоустройство территории и парка госпиталя, на капитальные работы по фасаду и входным группам, на ремонт актового зала и зала ЛФК, ремонт оперблока № 3 и на приведение в порядок помещений регистратуры, гардероба и холла на первом этаже", - говорится в сообщении.

Ранее в госпитале провели капитальный ремонт двух операционных по профилю офтальмология, открыли два отделения медицинской реабилитации для пациентов с нарушением периферической нервной системы и костно-мышечной системы и для пациентов с заболеваниями кардиологического профиля - на приобретение медоборудования для реабилитации пациентов было выделено более 30 млн рублей.