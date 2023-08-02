"Норникель" в I полугодии снизил выручку от реализации металлов на 21%

Она составила $6,77 млрд против $8,58 млрд в I полугодии 2022 года

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Выручка "Норникеля" от реализации металлов по итогам I полугодия 2023 года снизилась на 21% и составила $6,77 млрд против $8,58 млрд в I полугодии 2022 года, следует из материалов компании. Снижение показателя произошло из-за падения биржевых цен на металлы, объяснили в "Норникеле".

Компания также переориентировала продажи на азиатский рынок. Так, по сравнению с I полугодием 2022 года "Норникель" увеличил долю в выручке от продаж в Азии с 27% до 49%, в России и СНГ - с 5% до 12%. При этом доля в выручке от продаж в Северной и Южной Америке сократилась с 17% до 14%, доля Европы снизилась с 51% до 25%.

"Компания успешно перенаправила сбытовые потоки в дружественные страны. По итогам полугодия продажи в Азии увеличились вдвое и составили почти половину всей выручки от продажи металлов", - отметил глава "Норникеля" Владимир Потанин, слова которого приводятся в сообщении компании.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.