Посол РФ указал на потребность в налаживании работы карт "Мир" в Туркмении

По словам Ивана Волынкина, сейчас в республике не используются российские банковские карты

АШХАБАД, 2 августа. /ТАСС/. Потребность в использовании карт российской платежной системы "Мир" существует в Туркмении. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин.

"На сегодняшний день в Туркменистане российские банковские карты, в том числе платежной системы "Мир", не используются. Но потребность в них определенно имеется у обучающихся в российских вузах туркменских студентов, туристов и представителей бизнеса, регулярно совершающих поездки в Россию", - сказал он.

Волынкин добавил, что финансовые ведомства Туркмении и РФ ведут переговоры относительно возможности увеличения взаиморасчетов в национальных валютах. В 2022 году четверть двусторонних внешнеторговых операций без учета расчетов за газ осуществлялась в рублях.