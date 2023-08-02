Посол в Ашхабаде не считает Туркмению и Россию конкурентами в поставках газа в Китай

Иван Волынкин отметил, что стороны действуют сообща

АШХАБАД, 2 августа. /ТАСС/. Россия и Туркмения не являются конкурентами в сфере поставок газа в Китай. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин.

В июне этого года агентство Reuters сообщало, что Китай планирует ускорить строительство газопровода в Центральной Азии для поставок газа из Туркмении. При этом, утверждало агентство, проект российского газопровода "Сила Сибири - 2" могут "притормозить".

"Российско-туркменское стратегическое партнерство проявляется не только на словах, но и на деле. В контексте заданного вопроса могу с уверенностью сказать, что наши страны ни в коем случае не являются конкурентами в области поставок газа в Китай, а, напротив, работают сообща, насыщая динамично развивающийся рынок Поднебесной голубом топливом", - сказал Волынкин.

Посол подчеркнул, что и Россия, и Туркмения являются надежными поставщиками углеводородов. "При этом наша страна поставляет газ преимущественно в северные и северо-восточные регионы Китая, в то время как Туркменистан - в западные провинции", - добавил он.

Россия и Туркмения также сотрудничают в газовой сфере. Как сообщал ТАСС бывший посол РФ в Ашхабаде Александр Блохин, "Газпром" в прошлом году закупил у Туркмении около 5 млрд куб. м газа. В 2021 году российская компания закупила у Туркмении 10 млрд куб. м газа. Договор между "Газпромом" и туркменской стороной действует до 2024 года.