Правительство Болгарии считает строительство реакторов на АЭС "Козлодуй" своим приоритетом

Кабмин присвоил "площадке 2", где планируется строительство, статус объекта национального значения

СОФИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Правительство Болгарии определило проект строительства на территории АЭС "Козлодуй" двух новых ядерных реакторов по американской технологии АР1000 приоритетной задачей, присвоив "площадке 2", где планируется строительство, статус объекта национального значения.

Как сообщает правительственная пресс-служба по итогам заседания кабмина, принятое решение делает реализацию проекта приоритетной задачей, а национальный статус позволит значительно упростить административные подготовительные процедуры и ускорит начало реальных действий.

В январе депутаты парламента обязали болгарский кабмин провести переговоры с правительством США о возможности заключения межправительственного соглашения о строительстве новых ядерных реакторов по технологии АР1000 (американский двухконтурный ядерный реактор поколения III+, разработанный компанией "Вестингаус").

Во время обсуждения депутаты подчеркнули необходимость развития атомной энергетики, отмечая, что геополитическая ситуация не позволяет рассчитывать на сотрудничество с Росатомом по вопросу строительства АЭС "Белене", на которую Болгария потратила около €1,5 млрд.