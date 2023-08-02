В СФ считают преждевременным введение штрафов для пользователей электросамокатов

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова отметила необходимость сначала определить правила их идентификации

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Проблема обеспечения безопасности использования электросамокатов в городах требует комплексного подхода, прежде чем вводить штрафы для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), надо определить правила их идентификации. Такое мнение ТАСС высказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Так она прокомментировала законодательную инициативу сенатора Артема Шейкина о введении штрафов за превышение скорости, а также управление СИМ в нетрезвом состоянии.

"Перед тем, как вводить административную ответственность за превышение скорости и управление в нетрезвом виде, необходимо определить, каким образом будет выявляться нарушитель и идентифицироваться. Например, личные самокаты в таком случае должны быть зарегистрированы, на транспортных средствах установлены номерные знаки и так далее", - сказала Рукавишникова.

По ее мнению, законодательная инициатива, "безусловно, заслуживает внимания, однако нужен комплексный подход". "Необходимо применять ограничительные меры в отношении водителей электросамокатов, особенно в крупных городах", - отметила сенатор.

В свою очередь глава комитета Андрей Клишас сказал ТАСС, что инициатива сенатора Шейкина в комитете не обсуждалась. "Мы к его инициативам относимся с уважением, но комитет этот проект не обсуждал", - сказал парламентарий.

Ранее Шейкин сообщил в своем Telegram-канале, что подготовил законопроект о штрафах для водителей электросамокатов, который планирует внести в Госдуму осенью. В частности, он предложил наказывать штрафом до 5 тыс. рублей за превышение скорости при вождении электросамокатов и других СИМ. Кроме того, он предложил штрафовать за управление СИМ в нетрезвом виде.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко до этого заявляла, что системного решения проблемы безопасного использования электросамокатов пока нет, но их запрет не является выходом из ситуации. По ее словам, электросамокаты нуждаются в средствах идентификации, в том числе номерах, чтобы в случае нарушения правил дорожного движения или нанесения травм пешеходам можно было привлечь нарушителя к ответственности.

О проблеме

1 марта вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам.

Однако в связи с растущим числом трагических ДТП с участием электросамокатов законодатели и эксперты считают внесенные в ПДД поправки недостаточными, звучат разные предложения по урегулированию этого вопроса. Так, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ранее заявил ТАСС, что электросамокаты нужно убрать с городских улиц, оставив их только в парках и частных поселках. Зампред комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев заявил ТАСС, что электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности должны получить государственные номерные знаки по аналогии с автомобилями.