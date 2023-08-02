В Югре завершили строительство инфраструктуры для станции, законсервированной в 1998 году

Обновленная станция сможет обеспечить потребности в перевозке дополнительных объемов груза

ТАСС, 2 августа. Свердловская железная дорога завершила строительство инфраструктуры и техническое переоснащение станции в Советском Ханты-Мансийского автономного округа, которые возникли за счет развития производственных площадок в регионе, сообщила пресс-служба магистрали.

"Свердловская магистраль завершила строительство новой инфраструктуры и техническое переоснащение станции Соболиная в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Обновленная станция сможет обеспечивать потребности грузоотправителей на перевозку дополнительных объемов грузов", - говорится в сообщении.

В частности, специалисты обустроили дополнительный станционный путь, примыкание подъездного пути, а также уложили новые стрелочные переводы, смонтировали трансформаторные подстанции и телекоммуникационное оборудование. Ввод станции Соболиная позволит в будущем увеличить объемы погрузки на 500 тыс. тонн в год, добавили на СвЖД. С марта 2023 года ее работу восстановили для обслуживания лесопромышленных предприятий, а сейчас все работы по проекту завершены.

Ранее РЖД и Югорский лесопромышленный холдинг заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает синхронизацию развития железнодорожной инфраструктуры с планами увеличения производственных мощностей холдинга для обеспечения бесперебойных перевозок грузов.

Станцию Соболиную в Советском законсервировали в 1998 году в период экономического спада. В марте она возобновила работу из-за активного развития расположенной рядом производственной площадки и увеличения объема грузов.

Свердловская железная дорога соединяет европейскую и азиатскую части России, тянется на 1,5 тыс. км и пересекает Полярный круг. Является основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Имеет регион обслуживания площадью 1,8 млн кв. км с населением более 10,5 млн человек. Обеспечивает 11% всей погрузки железных дорог страны, занимая по этому показателю второе место в России.