Ситибанк введет комиссию за внесение наличных долларов и евро через кассы банка

С 19 августа клиенты банка не смогут совершать переводы в рублях и иностранной валюте через систему автоматического банковского обслуживания CitiPhone

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Ситибанк с 15 августа вводит комиссию в размере 5% при внесении наличных долларов и евро через кассы кредитной организации. Об этом сообщается на сайте банка.

"Обращаем ваше внимание на то, что с 15 августа 2023 года вносятся следующие изменения в тарифы для пакетов банковских услуг CitiOne и Citigold. Изменение для тарифов в отношении пакетов банковских услуг CitiOne и Citigold: вводится комиссия за внесение наличных денежных средств в долларах США и евро на текущие и сберегательные счета в АО КБ "Ситибанк" через кассы в отделениях Ситибанка - 5% от суммы операции; исключается возможность совершать зачисления на текущие и сберегательные счета в АО КБ "Ситибанк" посредством почтового перевода через отделения "Почты России", - указано в сообщении.

Кроме того, с 19 августа для клиентов банка перестанут быть доступны все виды переводов в рублях и иностранной валюте через систему автоматического банковского обслуживания CitiPhone.

Ранее комиссию за внесение наличных рублей через кассы повысил Райффайзенбанк. Так, с 1 августа кредитная организация взимает 1% в случае, если сумма внесения не превышает 200 тыс. рублей. При этом банк приостановил прием и покупку наличных долларов и евро у клиентов-физлиц в связи с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка.