Ремонт Красного моста в Петербурге планируют завершить осенью

Специалисты окрасят перильные ограждения и восстановят гранитные обелиски

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/.Ремонт Красного моста в Петербурге планируют завершить этой осенью. Специалисты окрасят перильные ограждения и восстановят гранитные обелиски, будут вводиться временные ограничения движения. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" .

"Начался новый этап ремонта Красного моста. Специалисты приступили к работам на верхней части переправы - они будут производить реставрацию и окраску ее перильного ограждения, очистку и восстановление гранитных обелисков с торшерами. Полностью ремонт Красного моста планируется завершить осенью 2023 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что для восстановительных работ историческое ограждение Красного моста демонтируют и перевезут на реставрационную базу. Там старинные перила очистят, поврежденные временем чугунные секции отреставрируют, восстановят утраченные фрагменты, проведут антикоррозийную обработку и окраску металла.

Также работы затронут обелиски с фонарями - гранит будет очищен от пыли и грязи, трещины и сколы заделаны, навершия обелисков и декоративные элементы торшеров обретут новую позолоту.

До завершения указанных работ будут вводиться временные ограничения для движения по мосту.