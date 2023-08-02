Компания Nigerian Electricity Company тем самым выполнила постановление саммита ECOWAS о введении санкций против захвативших в Нигере власть мятежников, передает AFP

ПРЕТОРИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Нигерия прекратила поставки электроэнергии в Нигер, вызвав массовые отключения в соседней стране. Об этом сообщило агентство AFP, отметив, что тем самым нигерийская компания Nigerian Electricity Company выполнила постановление саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) о введении санкций против захвативших в Нигере власть мятежников.

"Нигерия 1 августа остановила передачу электроэнергии Нигеру по высоковольтной линии", - приводит оно слова своего собеседника. Нигер на 70% зависит от поставок электроэнергии из Нигера.

В свою очередь медиагруппа Би-би-си передает, что в нигерской столице Ниамее и других городах сейчас электричество подается потребителям в течение четырех часов в сутки и с большими перерывами.