2 августа, 14:03
Попытка госпереворота в Нигере

Нигерия прекратила поставки электроэнергии в Нигер

Компания Nigerian Electricity Company тем самым выполнила постановление саммита ECOWAS о введении санкций против захвативших в Нигере власть мятежников, передает AFP

ПРЕТОРИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Нигерия прекратила поставки электроэнергии в Нигер, вызвав массовые отключения в соседней стране. Об этом сообщило агентство AFP, отметив, что тем самым нигерийская компания Nigerian Electricity Company выполнила постановление саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) о введении санкций против захвативших в Нигере власть мятежников.

Читайте также
Опасность интервенции и антифранцузский протест. Что происходит в Нигере после переворота

"Нигерия 1 августа остановила передачу электроэнергии Нигеру по высоковольтной линии", - приводит оно слова своего собеседника. Нигер на 70% зависит от поставок электроэнергии из Нигера.

В свою очередь медиагруппа Би-би-си передает, что в нигерской столице Ниамее и других городах сейчас электричество подается потребителям в течение четырех часов в сутки и с большими перерывами. 

Теги:
НигерНигерияПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация