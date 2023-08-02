ФАС связала с сезонным фактором повышение цен на "борщевой набор"

По словам руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского, после сбора основного урожая в регионах и его поступления на рынок цены должны стабилизироваться

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Повышение цен на продукты из так называемого борщевого набора обусловлено сезонным фактором, связанным с исчерпанием запасов овощей прошлого урожая и поступлением в продажу ранних овощей нового урожая из южных регионов России и некоторых стран СНГ. Об этом говорится в ответе руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского на обращение депутата Госдумы Антона Ткачева ("Новые люди"), документ есть в распоряжении ТАСС.

В начале июля парламентарий направил письмо главе службы, в котором указал, что в Воронеже, Липецке и некоторых других регионах России жители жалуются на повышение цен на продукты из "борщевого набора".

"По вопросу об изменении цен на овощи "борщевого набора" ФАС России сообщает, что указанное изменение обусловлено сезонным фактором, связанным с исчерпанием запасов овощей прошлого урожая и поступлением в продажу ранних овощей нового урожая из южных регионов России и ряда стран СНГ, поставляющих в Российскую Федерацию плодоовощную продукцию. Соответственно, логистические расходы и небольшой объем предложения влияют на цены", - отметил Шаскольский.

По его словам, после сбора основного урожая в российских регионах и его поступления на рынок цены должны стабилизироваться.

Шаскольский добавил, что ФАС ведет мониторинг цен и наценок в сетях федерального уровня на 24 категории социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и свеклу. "На 09.07.2023 средний уровень наценок на овощи "первой цены" (наиболее дешевые позиции овощей) в 11 опрашиваемых торговых сетях федерального уровня составил 9%, что на 11,8% ниже уровня на дату начала мониторинга (на 02.08.2021 - 20,8%)", - указал руководитель ФАС.