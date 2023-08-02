2 августа, 14:05,
обновлено 2 августа, 14:47

Россия изучает возможность создания транспортного хаба на востоке Африки

Глава МЭР Максим Решетников сообщил, что этот хаб будет частью коридора Север - Юг

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россия изучает возможности по размещению портового логистического хаба на восточном побережье Африки как части коридора Север - Юг. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

"Для развития торговли нужны транспортные коридоры. Изучаем перспективы размещения российского портового логистического хаба и грузовой базы на восточном побережье Африки как части коридора Север - Юг", - сказал он.

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора Север - Юг подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу. В сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок. Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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